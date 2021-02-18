香港受武漢肺炎疫情影響，公共及娛樂設施場所被政府玩殘，戲院經歷78日停業後，政府前日（16日）終宣佈有條件放寬，戲院今日重開，終於復工。顧客必須掃「安心出行」二維碼或登記資料才可入內觀看電影。

《狂舞派3》及《拆彈專家2》成為戲院重啟華語片焦點，佔盡主要場次，令期待已久戲迷有所選擇。蘋果記者今早到屯門巴黎倫敦紐約戲院，實測闊別78日後戲院首場電影《拆彈專家2》進場狀況。

不少「餓戲」已久戲迷到來搶閘買飛，加戲院正好做40元優惠價，雖然是極早場次0830，也吸引幾十人入場，反應不俗，在售票處買飛時，店員會提醒要申報資料。進場前必須測體溫，掃「安心」或填寫申報資料，職員聲稱如手寫資料必須填寫真實姓名、電話號碼及進場日期時間資料，並解釋：「要填寫真實資料，有機會打電話搵你。」

而填寫的資料會被投放到另一邊紙箱內。不過記者填寫資料後，交給工作人員，並沒有經核對真實，簡單輕易便能進場，現場甚至現場有長者也笑笑口說：「求其填啦。」由於現場填表人數需時，少不免造成排排等狀況。

戲院雖然有作出相應措施配合，分隔座位，但進場後見有人未有立即入場，反而向工作人員要求開大啲冷氣，而戲院亦充滿陣陣消毒藥水味，早已做好清潔措施。戲院內未見有職員帶位，可能為免人接觸，亦沒有如過往，關上影院門就放映電影。

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