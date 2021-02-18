莊韻澄（前名莊端兒）為海鮮店「點點鮮」代言被拖數，入稟小額錢債審裁處追討，今天於西九龍法院提訊，懷孕近7個月的她腹大便便，由老公呂成忠（Joe）陪同下到達法庭。

莊韻澄今早近10時到達法庭，其丈夫Joe先行泊車，莊步入小額錢債審裁處，穿上貼身連身裙的她手拿着文件袋，心情明顯不快，她說：「我同一間海鮮公司有合約嘅，係2019年至2022年嘅代言合約，但佢哋欠我糧都一段時間，追都困難，所以入稟小額錢債。合約寫明係半年出一次糧，但因為市道唔好，協議咗逐個月畀，出咗期票。自去年11月到而家2月都彈票，佢哋開頭都仲有回覆，之後已經冇覆，已讀不回，而家先追咗彈票嗰兩個月先，可能之後要繼續追近兩個月。已經4個月，冇辦法下先入稟，我第一次要咁樣追一間公司，我覺得做藝人真係冇乜保障。」

問到陀着BB，又要在新年期間追數，怕不怕動胎氣？莊韻澄說：「而家個肚都比較重，已經有5磅半，預產期4月，可能會提早。都有影響心情唔開心，冇人想面對，追方或欠方都冇人想咁樣去處理一件事，冇人想畀人欠薪酬，希望佢哋肯傾肯和解。之前去傾分12個月出嘅時候，已經好難約到佢哋，我要做嘅嘢都做晒，但都得唔到應該有嘅薪酬。」莊又指老公一直在身邊支持：「佢都好擔心，佢一路有陪住，同埋睇吓點解決，有約對方，但都唔成功，最後先揀入稟。」

莊韻澄逗留3小時後步出法院，她說：「兩方面都進入和解程序，和解唔到先會有下一庭。我覺得好嚟好去，雙方意願都唔想不停咁面對訴訟，因為之前一直溝通唔到，唯有搵呢啲辦法。我諗合約都會終止，大家要傾，係雙方都公道嘅。」她又謂在傾談間頻頻人有三急要如廁，她說：「都OK嘅，希望今次可以私下解法，唔使9個月嚟一次，坐完月都要嚟。」而她又指一直有經理人跟進工作進度，不過合作最主要是溝通。

申索編號︰SCTC039101/20

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