台灣宅男女神「雞排妹」鄭家純日前在FB自爆遭台語歌王翁立友性騷擾後，觸發了不少受害人站出來為自己發聲，亦令到不少人正視這問題，加強了這方面的意識，以免同類事件再發生。已經轉投大陸賺人仔的王大陸，日前亦因為在節目上對大陸女星李沁過份親熱，遭網民狂轟趁機揩油。

事緣，當日王大陸與李沁為綜藝節目《快樂大本營》擔任嘉賓，兩人應節目要求合演「排隊買奶茶時，哪個動作讓女生覺得被保護到」，王大陸當時做出在背後熊抱李沁的動作，又同時靠在女方肩上兼搓女方的手說：「還冷嗎，快到我們了。」李沁一臉尷尬地說：「你想要喝甚麼？」其後王大陸又將自己的外套拉開，將李沁擁入懷中，與對方的臉緊貼說：「呵護妳。」雖然王大陸全程態度自然，不過李沁的反應似乎並不受落，反而表現尷尬。節目播出後，隨即惹來網民激烈討論，有人直斥王大陸的行為過火，紛紛為李沁出聲：「放開那個美女」、「鹹豬手摸美女哪裡呢」、「李沁全身抗拒」、「她都不知所措了」。

其後王大陸在微博解釋：「兩個演員應節目組要求表演『寒冷天氣下的情侶』，作為合作夥伴和好朋友，我們只是完成了我們應做的工作，希望有心人不要妄自揣測，浪費了大家的關注，深感抱歉。」李沁也轉發力挺「演的挺好，狼仔挺暖」，但似乎平息不到fans的不滿，兩人的fans在網上展開罵戰，全力為偶像護航。

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