娛樂圈不少藝人感情要好，稱兄道弟或情同金蘭姊妹，但更好的拍檔，也會因工作不咬弦弄至拆夥互數，甚至失去多年建立的珍貴友情。

洪永城鹹豬嘴朱晨麗

朱晨麗與洪永城於2018年劇集《多功能老婆》合作，朱晨麗指劇中老公洪永城擅加親熱戲，洪永城事後澄清沒抽水，二人因此反目，但朱堅稱與洪永城沒芥蒂，她表示所講的均非生安白造，洪永城則拒絕再跟朱晨麗合作拍續集，變成了有你冇我的局面。

湯洛雯接收心穎所愛

黃心穎和湯洛雯曾是好姊妹，還合拍《丫寰大聯盟》，常孖公仔出席派對，但2019年發生「安心」事件後，黃心穎消失娛圈，湯洛雯不但接收了心穎男友馬國明，兩人隨之割席互相取消Ig關注，連心穎的《法證先鋒IV》也需換上靚湯接手重拍，令受累的黃浩然嬲爆狂罵。

星爺達哥老死不相往來

周星馳與吳孟達曾合作無間，關係好到一度上契，吳孟達做契仔。但自從2001年《少林足球》後就再沒合作，有傳吳因周邀請而預留檔期拍《功夫》，最後周卻說沒預他參演，從此吳再沒與周合作。吳孟達之後慨嘆：「現在有老死不相往來那種感覺。」

娥姐認講鄧萃雯是非

鄧萃雯與商天娥於2009年劇集《巾幗梟雄》合作，當時有傳脾氣暴躁的商天娥經常因小事鬧人，令性格沉默的鄧萃雯感不滿，後來公司打算開拍續集，卻因鄧萃雯拒與娥姐合作而告吹。娥姐曾認當年人家講鄧萃雯是非時也曾搭嘴，最後兩人因基督信仰泯恩仇。