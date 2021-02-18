曾志偉早前被TVB召喚回巢，曾與他有牙齒印的余詠珊今日被調離綜藝科，改為全力協助推動公司業務發展，至於她丈夫何哲圖則離任星夢娛樂行政總裁，而曾志偉職銜改為副總經理，將全面接管綜藝、音樂製作及節目。

曾志偉事業得意，不過家庭方面，他的細仔曾國猷卻被爆出已跟張可蕙離婚。曾國猷在2012年與張可蕙奉子成婚，在孫女曾詩雨出世後，曾志偉不惜豪花百萬禮金包辦細仔的婚禮及孫女百日宴洗費，不過其後卻傳出性格屬「港女級」的張可蕙，在網上爆粗狂數曾志偉一家，除了鬧老公樣衰，又指奶奶係全世界最令人討厭的動物，更謂當初同曾國猷結婚係為「老爺係曾志偉」，搞到曾志偉嬲到趕細仔同新抱出家門，免得家嘈屋閉，而張可蕙自此之後就甚少露面。

去年8月，曾志偉太太朱錫珍癌症離世，喪禮上卻只見曾國猷帶女兒送別亡母，全程未見張可蕙出現，當時有指兩人已分開，直到在剛過去的2月14日情人節，張可蕙在社交網站貼出與新男友親密合照，並寫着「Happy Valentine’s Day」，而曾國祥接受訪問時，就承認曾國猷已離婚，至於曾寶儀接受台灣《蘋果新聞網》時就表示：「他們確實已經分開一段時間。多謝大家關心。」

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