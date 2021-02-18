許志安由「壞咗嘅人」到「搵返自己」，用了一年多時間，新年新希望，他日前與 太陽娛樂文化一班師弟妹團拜，提到牛年大計，會作更多嘗試，希望可以挑戰作曲。

許志安久未露面，身形keep得住，他說過年前已開始keep fit，留quota食盆菜及蘿蔔糕，之後會跑步減磅。許志安已set好牛年目標，想拍劇、作曲：「自己唱咗咁多年歌，但寫歌就唔多，最近鍾意練電子琴嘅時候作曲。」許志安以前都拍過不少劇集，其中與增肥的胡杏兒拍過《肥田囍事》，對上一次拍劇是4年前為ViuTV演出，與袁澧林合作的《瑪嘉烈與大衛系列 - 前度》。

今年因為疫情，許志安透過只是視像向親友拜年，他的幾位師妹陳漢娜、蘇皓兒、楊柳青及鄭嘉欣同樣因為少外出拜年，利是「收入」大減。陳漢娜就嘗試在新年賣二手衫，幫補「收入」，今日戲院終於重開，她希望主演電影《遺愛》可以順利上映。疫情亦都影響到劉浩龍工作，原本上月出發到泰國拍電影，但現時要延至六月。

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