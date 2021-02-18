為迎合日新月異的時尚圈，差不多每月都有最新的聯名合作登場。

【Paul＆Shark X White Mountaineering】

意大利男裝品牌Paul＆Shark繼與設計師Greg Lauren及時尚大叔Nick Wooster合作之後，最新找來日本戶外品牌White Mountaineering合作，將於2021年秋季推出Capsule Collection。

這個以全黑為設計的系列，將高性能的材料與Urban Outdoor 風格巧妙地融為一體，一系列修身剪裁的戶外服飾，包括風衣、背心，毛衣和T恤，全部都飾上結合了Paul＆Shark和White Mountaineering數碼印刷徽章。

【Marine Serre X Mytheresa】

另一邊廂，以未來主義美學、標誌性「新月」圖案為主打的新銳設計師品牌Marine Serre ，最近與網購平台Mytheresa合作推出Capsule Collection，系列中28件單品包括了運動服飾、upcycled服飾和Jimmy Choo合作的鞋履設計。

Marine Serre 從首個系列便秉承着對環保的理念，這次系列中的Upcycled服飾，包括了由回收床單和皮革製成的白色和藍色服飾，以及標誌性「新月」圖案的leggings和貼身上衣等。

至於與Jimmy Choo合作的鞋履共有六款，從高性能運動中汲取靈感，每鞋款都代表着不同個性，同時反映了當下的穿著和生活方式。設計採用了鮮明黑色、白色、啡色和紅色，結合針織面料與牛皮材質，全部印有標誌性的新月logo，包括高跟鞋、Mary Jane、Ankle Boots及KATO平底靴等，在保持Jimmy Choo原有女性鞋型的基礎上，注入運動化的設計元素。

【Marine Serre X Gentle Monster】

此外，Marine Serre早前也與韓國眼鏡品牌Gentle Monster合作，於2021年春季推出了兩款太陽眼鏡Visionizer I及Visionizer II，設計充滿2000年代的科幻風格，甚有《The Matrix》格調。

Visionizer I 造型前衛，看似極限戶外運動的太陽眼鏡，採用圓滑的環繞式鏡架，並刻有新月logo；另一款Visionizer II貼面的弧形設計，則甚有護目鏡的影子，備有紅色，藍色及鏡面銀色，鏡臂飾有銀色新月logo，將單車眼鏡的外型結合時尚。

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