現年24歲的韓國男星姜丹尼爾，於2017年參加選秀節目《PRODUCE 101》第二季時，以高人氣獲得冠軍，並以限定男團Wanna One一員出道。不過前年他因合約問題跟前事務所對簿公堂、被爆跟女團TWICE隊長志效的戀情、於音樂節目奪冠時遭質疑造假等負面新聞而陷入低潮，更因而患上抑鬱症、恐慌障礙並停工數月。

沒有生存慾望

姜丹尼爾在昨晚播出的MBC綜藝節目《黃金漁場 Radio Star》中，重提自己患病一事：「前年抑鬱症、恐慌障礙一下子來了，沒有了生存的慾望，我甚至覺得『為甚麼要睡覺、吃飯呢？』，做人沒有了目的，似是動物般為了不死而活着。」

新歌主題黑暗

姜丹尼爾續指：「當時感到辛苦時就會聽很多音樂，看着其他歌手的舞台，重新找回了熱情，想重新站在舞台上，但轉念又會覺得自己不適合做歌手，曾想過放棄。」坦言一度想隱退。他又指新歌《PARANOIA》歌詞正是記錄他在困難時期的事，所以主題都很黑暗。

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