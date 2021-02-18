韓國人氣話題劇《Penthouse》將於明日播出第二季，劇組連日來都有公開劇照造勢，而一眾演員亦於明日出席線上發佈會谷劇，可惜劇組早已預告在上季被賜死的李智雅將不會現身，令劇迷大呼不能接受，至於香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看《Penthouse》第一季及第二季。

擔大旗負責宣傳

從劇組公開的陣容可見，元祖女團S.E.S成員Eugene排在首位，估計第二季的情節集中在她的身上，Eugene亦擔起宣傳劇集的重任，今日獨自一人現身SBS電視台，任電台節目《兩點出逃Cultwo Show》的嘉賓。

朴恩碩爆角色變化大

Eugene同時孖住憑劇爆紅的朴恩碩拍攝雜誌相，兩人一同穿上黑色禮服出鏡，Eugene身上的透視上衣更性感露出黑bra。兩人受訪時提到劇中角色，Eugene透露：「復仇的目的更加明確了，吳允熙（劇中角色）將變身為更狠毒的人。其實剛拍攝時我無法理解這個角色的行為，所以有時覺得很辛苦，此時我就會打給編劇，努力去理解吳允熙這個人。」朴恩碩則指第二季中每個角色都有很大變化，因此人物之間的關係亦有轉變，他又坦言因劇集令他對演戲越發有野心，像發酵一樣不斷磨練。

宋仲基全汝彬互笠高帽

另外，由男神宋仲基主演的tvN新劇《Vincenzo》將與《Penthouse》對撼，所以劇組亦不容有失，今日再公開了宋仲基及女主角全汝彬的新海報谷劇。兩人受訪時亦互笠高帽，大讚對方，宋仲基表示：「全汝彬是很有新意的演員，同為演員，有很多羨慕的部份，也是能刺激我的拍檔，希望觀眾能看她的魅力。」全汝彬就指宋仲基十分適合角色，在演出時亦幫助了她很多，兩人的劇中角色性格就似互補，繼而展現出更加耀眼的化學反應。

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