歌手何弘軒經營美容生意約有3年，因為疫情影響，美容院被逼關閉百多天，今日年初七終於可以開門大吉。他今日回舖頭打點一切，表示因為之前母親曾確診，所以一切會特別謹慎。

員工約早上9時許已回尖沙嘴店舖打點，何弘軒也回去幫手，更檢查所有衛生措施，並把儀器消毒，房間亦有消毒儀器，店舖門口已貼出安心出行碼、體溫計等，他表示客人可以選用安心碼或填寫個人資料。首日復工booking已爆滿，暫時未遇到抗拒用安心碼的客人，他說：「事前預約我哋會講明要安心碼或填資料，暫時客人都接受。唔排除之後可能有客人會抗拒，到時順其自然。」

自言平時落舖主要做「白老鼠」試新療程的何弘軒，今天回舖頭幫手十分認真：「因為媽咪中過招，所以會謹慎啲。政府未推行嘅措施，我哋事前已做緊，所以今日開舖唔會太亂。最主要令客人安心，我哋同員工每14日都會做檢測。」而他們亦一早已停用有關霧化的療程。停業已久生意大受影響，原本曾打算開分店無奈要延遲計劃：「希望經濟環境好番啲，喺港島區開到分店，遲啲睇定啲情況再決定。」

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