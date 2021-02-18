韓國當紅女團BLACKPINK，每位員都獨當一面，擁有攝人的舞台魅力與獨特的時尚品味。其中被封「人間芭比」的成員Lisa擁有甜美長相與長腿身材，近日她再度成為中國選秀節目《青春有你》的舞蹈導師。日前釋出最新的預告短片及宣傳照，Lisa大晒強勁舞技與逆天好身材，再次引起大家熱議。

Lisa在播出的「導師舞台秀」短片中，變換了兩種不同風格演繹舞蹈，身為Celine全球品牌大使的她當然盡責地穿上品牌服飾，以白色恤衫搭配馬甲式的超迷你裙，外襯Celine 2021春夏系列的bra top，再加上一對黑色過膝長靴，完美襯托出她的逆天好身材與冷豔魅力，性感又火辣。

另一個造型，Lisa就以日本潮牌M.Y.O.B的黑色外套，搭配Miu Miu的紅色運動套裝，勁舞期間有意無意地騷出內搭的GCDS黑色魚網Bra top，腳穿 Adidas Yeezy球鞋，有型帥氣，又充滿潮流氣息。

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