有「最強公關」之稱的前無綫企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明，年初二返太子給母親拜年後，途經深水埗公園，不幸被一名男童踩單車從身後飛撞，受傷倒地，途人見狀即代叫救護車送院。

曾醒明到醫院檢查後，翌日在FB報平安，並道出事發經過：「一名年約5歲男童，腳踏單車飛馳而至，收掣不及從身後飛撞，在毫無意識驚覺下，整個人被撞倒地，昏了一陣，左眼額頭撞至血流披面，褲子也擦穿，原來左膝蓋也擦傷流血，幸好有途人見義勇為，半攙扶至旁幫忙止血，多張紙巾沾染鮮血，其他人則致電急喚救護車，未幾救傷員到埸作臨時包紮，用擔架送上救傷車，直送明愛醫院。幸好送院前清醒，還懂得安慰驚喊肇事的男童，農曆新年期間的急症室，還好病人不多，經過醫生檢查診治，即埸縫了4針後，安排作電腦掃描，在觀察病房逗留多時，醫生建議留院一晚觀察，擾攘了逾4個小時，後來决定簽字自行回家休息，一星期拆線。」

對於這次意外，曾醒明在facebook留言說：「新正頭大年初二，真的無妄之災，血光之災，既坐救護車，又送急症室，真的大吉利是。但願否極泰來，積極的正能量克服一切橫逆險阻受傷消息曝光，繼續勇往直前，迎難而上。」曾醒明向來人緣很好，他受傷消息曝光，大家看到他傷額受傷，褲子被磨穿的照片後，不少藝人如馮淬帆、朱慧敏、崔建邦、林建明、鍾慧冰、徐榮等紛紛留言問候，曾醒明周一再留言多謝大家慰問，還說：「目前左額眉鏠針傷口仍稍有微痛，膝蓋及腳指傷勢有着進展，預計左額眉傷口，本周末可拆線了。」《蘋果》今日致電曾醒明，他說：「好好多了，額角傷口聽日可以拆線，呢排我都唔會出外，盡量留喺屋企休息，醫生開咗我消炎藥畀我，同要打破傷風針。」

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