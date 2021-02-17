今年20歲、在《全民造星III》獲季軍的ANSONBEAN（陳毅燊），唱得跳得加上外形唔差，輕易俘虜大批「豆迷」。吊風扇日前他正式宣佈加盟古天樂、林建岳旗下的新公司Cool Style，成為公司首位藝人。

ANSONBEAN食住個勢出道，加上公司後台夠硬淨，形勢大好，可是，人紅是非多是永恆不變定律，日前《蘋果》收到讀者Matthew爆料，他透露自己是ANSONBEAN的中學同學，踢爆ANSONBEAN中學時期好百厭，14歲那年因貪玩在簷篷「飛簷走壁」，結果跌穿頭成地血上埋港聞。在Matthew提供的新聞連結中，該則新聞顯示日期為2015年6月，新聞內容指有兩個中學男生，貪玩爬上赤柱大街排檔的簷篷，街坊發現後立即喝止，惟簷篷疑不勝負荷，2人突然墮下倒地。警員接報到場，調查事件原因，其中14歲男生頭部受傷，清醒送東區醫院治理。Matthew指該名受傷男生正是ANSONBEAN。

麻繩掛吊風扇扮泰山

除了「闖禍」上港聞，ANSONBEAN亦是全校老師眼中的「超級問題少年」。Matthew說：「其實我哋班同學，私底下都有傾過佢係咪有過度活躍症，因為佢隔一段時間，就會整親手扭傷腳，打石膏返學。記得中二嗰年，我親眼見佢將條綁報紙嘅麻繩，擲上嗰把開着咗嘅風扇葉扮泰山，點知假天花受唔到力，連埋風扇成個跌落嚟，好彩個人冇事！」

中學時期的ANSONBEAN，因百厭經常搞出大頭佛，據Matthew透露，ANSONBEAN亦試過爆學校鎖，跳出圍欄做「逃學威龍」，因為逃學被學校處罰，結果要停學兩個禮拜。「嗰年應該係中五，佢上完堂放小息嗰陣，忽然爆咗學校大門個鎖，之後再擒圍欄爬出去，全日冇上過堂。咁佢本身住學校宿舍，嗰晚佢都冇返嚟，結果第二日俾人捉返學校，佢父母都有出現，學校決定要處罰佢，停佢兩個禮拜學。」問到ANSONBEAN的學業成績，Matthew指屬中上，惟操行成績，Matthew笑住講：「其實我哋學校好free，學生好少因為髮型而俾老師捉，但佢之前試過幾次剪個undercut頭返學，最後老師要佢剃光頭，事實上，咁耐以嚟都冇聽過學生要停學，咁你諗吓佢嘅操行成績係點？」他指ANSONBEAN在中六時被父母送到英國讀書。

拍拖皆「短命」

另一方面，Matthew指ANSONBEAN其實對同學唔錯，只是貪玩一點和無時停，Matthew亦有透露ANSONBEAN讀中學時的感情生活，他指ANSONBEAN好有異性緣，和同校女生拍過幾次拖，但往往拍拖時間都很短，最短幾個禮拜，最長都只是一年。Matthew說：「佢媽咪喺呢方面好嚴，講明唔畀佢拍拖，不過佢住宿舍，佢阿媽管唔到咁多。」Matthew指ANSONBEAN的每段感情，都是男方主動提分手，估唔到年紀輕輕的ANSONBEAN，已是情場高手。

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