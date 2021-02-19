33歲日本女聲優茅野愛衣，日前因到靖國神社參拜而被中國網民圍剿，揚言要抵制她參與過的動畫作品，並到她的Twitter留言炮轟，茅野愛衣前晚在社交網跪低，並發文道歉，坦承自己「認知不足」，而收錄有她到靖國神社的該集電台節目已設為「不公開」，但內地網民仍堅持要將她全面封殺。

供奉日本甲級戰犯的靖國神社，以往亦曾有當地政治人物、名人有意無意地踩下地雷，因到此參拜而觸怒內地網民，經近日鬧出茅野愛衣事件後，微博大批網民紛紛翻舊賬，直指憑BL日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》爆紅的30歲男星町田啟太，也曾在2012年7月前往靖國神社參拜，有人認為不明白町田的中國支持者仍大有人在，揚言要把事情鬧大，連日來在微博廣傳消息，誓要把町田「趕出中國」。昨日所見，在微博搜尋打「拜鬼」或「町」字，首項便彈出「町田啟太拜鬼」，即解作町田拜靖國神社之意思，有玻璃心網民po文稱：「今晚我還繼續，搜拜鬼第一條就是町田啟太拜鬼，我老開心的，嘻嘻嘻。」然後再加tag「#町田啟太拜鬼」。不過你有你鬧、我有我撐，町田主演新劇《西荻窪 三星洋酒堂》昨晚在日本播出第二集，除登上Twitter熱門榜冠軍外，更獲微博網民洗版討論。

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