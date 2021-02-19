政府放寬晚市飲食時間至晚上10點及4人一枱，黃夏蕙急不及待今晚在尖沙嘴舉辦壽宴，宴請逾80人一同賀壽，圈中好友劉錫賢、陳靖允、江濤、魯振順等均現身到賀。

夏蕙姨身穿火紅色裝束現身，透露每年農曆初九生日，自稱孖8，年年88歲，生日願望充滿大愛，她說：「世界和平，疫症快走，人人有工開有飯食。」並笑言：「唔使收咩禮物，畀張卡我都好開心，大家互相問候吓，最緊要身體健康。」夏蕙姨趁食肆放寬，立刻和友人聚會，她說知道朋友也困在家中很久，今晚純粹和朋友開心食飯，顧及到疫情關係，有別於以往搞生日晚宴，謝絕慶祝表演活動。

陳靖允和劉錫賢由亞視年代老友至今，現時一起舉辦網台節目。今個新年肥仔賢家有白事：「媽咪年老，初一過咗身，正在籌辦身後事，舊年聖誕節時媽咪已經入過醫院，原本新年諗住接佢一齊慶祝，估唔到正準備過節之時就走咗。」由於有心理準備，他心情算平伏，但始終會不捨得，本來肥仔賢要到內地隔離準備開工，但現時要延期。

肥仔賢早年和太太離婚，耗盡身家，近年與湖南女友相戀，女友返回湖南過年，戀人分隔兩地。至於現在財政狀況：「還好，我同靖允疫情下捱左半年網台零收入，幾經掙扎，終於牛氣沖天有新景象，過年後好多朋友主動接觸話想合作，好開心眼前望到有收入。」稍後計劃和護老院合作拍攝長者煮食片段、大灣區樓盤片段、以及和創世電視合作，希望來年在網台更多發揮，打出少少一片天。

陳靖允多年前曾參加第一屈《未來偶像爭霸戰》，相隔20多年後再出新歌，緊張得要修身準備：「跟得肥仔食得好嘢多，喺節目佢叫我肥婆奶奶，而家目標減20磅。」而肥仔為身體健康着想，要聽從醫生意見，於3個月內減8磅，二人互相鼓勵。

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