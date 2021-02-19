今個月有不少韓劇首播，除了今晚首播的人氣話題劇《Penthouse》第二季外，朴信惠和曹承佑主演的《Sisyphus:the myth》亦已於前日開播，至於男神宋仲基主演的《Vincenzo》則於明日上架。而由實力派男演員申河均孖「國民弟弟」呂珍九主演的全新刑偵推理韓劇《怪物》亦於今晚首播，香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看。

合作抓「怪物」

《怪物》講述精英警察韓洙元（呂珍九飾）帶着不為人知的秘密到萬陽派出所出任組長，他為人端正、長相帥氣，父親更是下任警察廳廳長的候補人選，是擁有一切的完美人物；人稱「瘋子滿級」的李東植（申河均飾）曾經是天不怕地不怕的重案組刑警，經歷一連串事件後被降職到萬陽派出所，這時他卻重遇20年前摧毀了自己人生的連環殺人犯，因而與上司洙元展開追捕。兩位南轅北轍的警察，為了抓住「怪物」而不顧法律和原則，並在追逐的過程中，展現出人性的不同一面。

大鬥演技

呂珍九拍畢大熱劇《德魯納酒店》後回歸公仔箱，與申河均大鬥演技，連劇組也大讚二人戲味十足：「《怪物》是以細膩的角度、追尋人類多面向的心理驚悚片，申河均和呂珍九的化學反應沒有空隙，能夠有深度地詮釋角色複雜的心理。在完整的故事上搭配兩位演員的演技對戰，將會是最棒的看點。」至於曾與呂珍九合作《德魯納酒店》的新一代男神李到晛亦將會友情客串《怪物》，於劇中飾演少年版李東植（申河均飾）一角，並會於頭兩集登場。

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