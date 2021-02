HBO經典劇《色慾都市》(Sex And The City)將會開拍新一輯《And Just Like That...》,莎拉謝茜嘉柏嘉(Sarah Jessica Parker)、姬絲頓戴維絲(Kristin Davis)與仙菲亞妮遜(Cynthia Nixon)都會回歸,但與眾女不和的甘卡拉圖(Kim Cattrall)鐵定被飛起。 最近就有消息指,兩位主要男角都同樣不會參演,頓時令劇集吸引力大減。

在《色慾都市》中飾演莎拉謝茜嘉柏嘉另一半的「Mr. Big」Chris Noth,將不會參演新作《And Just Like That...》。在《色慾都市》中,二人的關係離離合合,最終都成功拉埋天窗,今次他不再出現,不少粉絲都感到可惜。另外,在劇中飾演仙菲亞妮遜老公的「Steve」David Eigenberg都同樣不會參演,可以預料新劇由3個女人玩晒。

