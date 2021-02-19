HBO經典劇《色慾都市》（Sex And The City）將會開拍新一輯《And Just Like That...》，莎拉謝茜嘉柏嘉（Sarah Jessica Parker）、姬絲頓戴維絲（Kristin Davis）與仙菲亞妮遜（Cynthia Nixon）都會回歸，但與眾女不和的甘卡拉圖（Kim Cattrall）鐵定被飛起。 最近就有消息指，兩位主要男角都同樣不會參演，頓時令劇集吸引力大減。

在《色慾都市》中飾演莎拉謝茜嘉柏嘉另一半的「Mr. Big」Chris Noth，將不會參演新作《And Just Like That...》。在《色慾都市》中，二人的關係離離合合，最終都成功拉埋天窗，今次他不再出現，不少粉絲都感到可惜。另外，在劇中飾演仙菲亞妮遜老公的「Steve」David Eigenberg都同樣不會參演，可以預料新劇由3個女人玩晒。

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