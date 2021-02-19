43歲日本著名女星松隆子結婚8周年，她與音樂人丈夫佐橋佳幸的囡囡下月將滿6歲大，松隆子決定重返日劇界孭飛新劇《大豆田十和子與三個前夫》。

松隆子早前被爆接拍4月播出富士電視台新劇，是次作品由《東京愛的故事》的名編劇坂元裕二負責劇本，富士今日正式公佈消息，這套原創劇《大豆田十和子與三個前夫》定4月開播，安排在逢周二晚的9時檔時段，是松隆子相隔15年再為該台連續劇做主角。

松隆子與編劇坂元裕二已三度拍檔，兩人4年前合作的TBS人氣劇《四重奏》贏盡口碑，今次以同樣班底效力隔籬台，陣容方面還有松田龍平，並與諧星角田晃廣、型男岡田將生分別扮演女主角的三位前夫，岡田將生亦是繼11年前賣座電影《告白》後再與松隆子合作。

松隆子今次在劇中扮演一名離婚三次的建設公司社長，描寫主角大豆田十和子仍糾纏於三個前夫之間，同樣是齣有笑有淚的輕鬆小品。

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