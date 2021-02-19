去年喪夫的「肥媽」瑪利亞，她昨日67歲牛一，今年又撞正初七，好友張學潤（Nelson）約埋一班朋友到肥媽家中陪她過生日，大家順便慶祝人日。友人為壽星婆準備了兩個大蛋糕，其中一個有金幣的立體蛋糕，非常有新年氣氛。肥媽的老公Rick去年11月4日因末期肺腺癌病逝，痛失老伴的她十分傷感，幸好家中的愛犬相伴，肥媽開始漸走出喪夫陰霾，她也有做直播教煮餸，與網民互動打發時間。

肥媽昨日生日都打扮靚靚拍照，雖然今年沒有摯愛Rick在身邊，不過一班老友的陪伴，令肥媽都感到溫暖，她昨在FB貼相後留言：「好多謝大家的祝福，今日真係好開心，今個生日好特別，我知道老公仍然在我身邊。不過今年有咁多朋友，仲有你地每一位陪我，我覺得好幸福，我覺得自己好幸運，衷心多謝大家，今年的生日願望，最最最希望人人都身體健康，疫情快啲完結，香港經濟可以再起飛。」

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