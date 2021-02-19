（新增回應）

富三代鍾培生因不滿林作抽水，在社交平台下戰書，並提取100萬現金要跟林作打擂台隻揪，豪言：「輸贏都畀你。」《蘋果》今日聯絡上鍾培生，餘怒未消說：「我唔同佢講廢話，呢個人我完全唔識，加上我唔會同呢個人個名擺埋一齊，如果擺埋一齊，就上擂台，因為擂台人人平等，無論你身份係點，有錢冇錢，讀唔讀書，擂台最fair。」

有指鍾培生曾參加業餘拳擊賽，跟林作對打是否有欠公道？他說：「其實我打咗兩、三年，我都係打業餘慈善賽，如果佢要同我打冇問題。佢一開始係抽我水，我唔識佢都抽我水，咪擂台見囉，你羸100萬，輸30萬，之後我都即刻話OK畀多70萬你囉，你簽合約就OK，簽生死狀，隨時開得波。」

對於林作疑縮沙，再加辣招：「我畀200萬港紙畀你，你畀我打一鑊。」鍾培生帶點不屑說：「佢之後又乜又物，懶落阿媽度，懶落姨媽姑姐度，又話唔Q打，咁就話攞番200萬出嚟？第一，佢有鬼200萬咩；第二我當你真係有，冇問題，我都預你縮沙，我咪同你傾囉，第一個回合我唔還拖任你打，第二個回合先『𡁻』你囉，你要戴頭盔咪頭盔，安全嘢可以傾。」鍾培生直言不想繼續我一言、你一語：「我唔鍾意講廢話，都係嗰句『No bullshit let’s go』，我都唔鍾意講咁多嘢，係就打。簽咗畀cheque又得，現金又得，總之簽合約。」

鍾培生認為即使花費100萬也是值得，他說：「全香港人最開心嘅事啦！我為香港人爭光啦！香港人最想睇嘅嘢就係我揼佢，近年有邊次咁團結，我啲message、IG咩媒體都爆晒，大家都話好想睇。」如成事會否開直播？他說：「佢肯打先講，佢肯打就咩都有得傾。」

林作邀鍾培生辯論

林作傍晚時份再在Facebook留言：「我出100萬現金過佢同我做場辯論佢又會唔會夠膽應約？攞自己主場對我，我都未拒絕。研究中，算係咁啦？」

及後鍾培生透過公關公司發聲明如下：

本人鍾培生昨日 2 月 18 日發現林作於本人被 《壹週刊》訪問報道下留言，意圖借本人送出禮物與林作籌錢金額之巧合，吸引大家眼球並博取宣傳。有見及此，本人即時邀請林作上擂台，及提出如果林作勝出，本人將給予100萬港幣予林作，倘若林作輸掉比賽，本人亦會給予30萬港幣予林作。

其後林作先後於其社交媒體稱自己並未怕過，及發文指如果籌到70萬便與本人「死過」。本人不忍大眾因為此事而向林作付出金錢，因此決定不論勝負，林作只要簽下合約上擂台一戰，即給予100萬港幣，並即晚聯絡銀行提取100萬港幣現金。

惟直到2月19 日清晨，林作發文指給予本人200 萬，並讓他「打一鑊」，對早前指籌到70萬便與本人「死過」之事隻字不提，令本人對林作的誠信極度質疑。百萬現金、場地及合約已備，本人承諾首回合亦不會還手，保險業向來以誠信為本，本人諭作為保險從業員的林作可以言而有信，上擂台一戰。No bullshit. Let’s go.

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