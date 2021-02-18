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蘋果資訊錦囊｜編輯每周食買玩推介 戲院重開入場睇賀歲片《拆彈2》營養師拆解邪惡點心陷阱

1小時前

戲迷喜訊！昨日初七戲院重開，終於可以拍拖睇賀歲片，總算多個好去處。堂食放寬至四人，飲茶別小看點心細細件，其實高脂高熱量極油膩！英國買樓前must watch Bob叔影片、海洋公園迪士尼重開記住先預約、客人要排45分鐘先吃到的蛋撻......不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合九大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 遲到好過無到 初七有得入戲院睇賀歲片｜蘋果娛樂推介

本港戲院停開接近三個月，昨日年初七終於可以入場睇戲；雖然入場前須使用「安心出行」或登記個人資料，但戲迷「餓」了一段時間，相信仍會吸引不少人購票。而今年的「遲來」賀歲片，除了劉德華、劉青雲主演的《拆彈專家2》，還有《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）、《狂舞派3》、《逃獄兄弟》、《靈魂奇遇記》（Soul）、《唐人街探案3》及《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》，有時間不妨看看有沒有一部合心水。

遲來的賀歲檔初七上映！《狂舞派3》萬眾期待 《神奇女俠》搶閘第一檔

#2 營養師拆解點心陷阱 鮮竹卷山竹牛肉最邪惡｜健康蘋台推介

昨日起（年初七）堂食放寬至四人一枱，小家庭可趁週末上茶樓歎一盅兩件。不過勿以為點心細細件，當中有不少都是高脂高熱量，一件等同大半碗飯和3茶匙油。今周健康蘋台請來營養師嚴選邪惡點心，教大家如何吃得健康！

點心陷阱｜營養師嚴選4款最邪惡點心 一籠鮮竹卷等於碗半飯 雞扎牛肉球齊上榜

#3 英國買樓前must watch！新盤被Bob叔彈爆 發展商竟發律師信｜全球樓行推介

60萬訂閱YouTuber Bob叔，早前移居英國，其煮家男人 Bob’s Your Uncle 頻道 續有分享他在英國的生活。早前他拍攝自己在倫敦搵樓租樓的過程，最近他就應網友要求，到了一個新樓盤Clapham Place睇樓，但新盤被Bob批評樓價貴、配套又差，猶如住在繁忙的屯門公路旁。最後，發展商Regal London竟發律師信，要求Bob叔將影片下架，想知個新盤係點可留意以下影片︰https://youtu.be/BVjsXmHGsjI

#4 海洋公園迪士尼分別今明重開 入園前須網上預約｜一家人推介

閉園逾兩個月的海洋公園昨日（2月18日）重開，而香港迪士尼樂園亦將於今日（2月19日）重開，所有遊客入園前須進行網上預約，提供姓名及電話號碼，並作出健康申報。按政府要求，所有訪客須於進入園區前利用手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記姓名、電話、到訪日期及時間。

海洋公園網上預約 / 迪士尼網上預約

#5 蛋撻關注組熱捧 長沙灣茶餐廳$8酥皮蛋撻 客人排45分鐘先食到｜飲食男女推介

社交網上的「香港蛋撻關注組」，最近熱捧長沙灣一間老牌茶餐廳的酥皮蛋撻，吸引不少市民光顧，有客人為了新鮮出爐的蛋撻，甚至等上45分鐘也覺得值得。這人氣酥皮蛋撻，為金園茶餐廳的出品，食譜多年不變，師傅把經過冷藏一晚的酥皮及水油皮叠起，不斷對摺，完成後再冷藏一晚，倒模後倒入蛋漿再焗。每天早上六時開始售賣，賣 $8一件，大小有近手掌般，酥皮厚而有層次，入口酥脆鬆化，富有牛油香。金園茶餐廳 (長沙灣) / 長沙灣青山道314號地下 / 2725 6386 / 星期一至日 6am-9pm

酥皮蛋撻｜蛋撻群組熱捧長沙灣茶餐廳$8酥皮蛋撻 客人排足45分鐘：值得排

#6 冇得飛都可以去日本 精選4大活動讓你一解鄉愁｜籽想旅行推介

疫情下，旅行遙遙無期。我們特意精選4個以日本為主題的活動，讓大家身在香港也能感受日本氣息。除了一般打卡熱點外，還有工作坊供大家參與，參加者可以親手製作日本特色飾物，甚至青森縣美食。即使不諳下廚，也有特色餐廳以青森蘋果為主題，製作不同菜式讓大家品嚐。思念日本的你，這次就在香港重新感受日本文化，一解思鄉之情！

周末好去處｜四大日本主題活動 「小青森」打卡嘆蘋果美食 同日本吉祥物Amabie許願

#7 掌握淡友動向 必關注兩個Twitter帳號｜investMAN推介

GameStop一役後，沽空機構紛紛趨向低調行事，Citron宣佈不再擔任淡友角色。同行Hindenburg Research只出報告，而不落注碼沽空，但同樣可以帶來殺傷力，例如被點名的Clover Health（CLOV）就因此而跌約兩成。到近日Wolfpack Research就明顯有備而來，有相有片有錄音指控中概無人機公司EHang（EH），一舉推冧EH股價六成。無論想食花生定掌握淡友動向，不妨在Twitter上追蹤Wolfpack ResearchHindenburg research，兩者皆會公開詳細沽空報告，任投資者檢閱理據。

#8 食剩蘿蔔糕不要浪費 大廚教整蘿蔔糕炒膏蟹｜三餸一湯推介

每逢新年大家一定會食蘿蔔糕應節，但年年總吃不完，食剩不要浪費，喜來登酒店天寶閣總廚陳偉傑（Jack Chan），就教大家做一道黑椒蘿蔔糕炒膏蟹，先把蟹劏好，將邊位洗淨、備用。蘿蔔糕切成四方形去煮。蘿蔔糕及膏蟹分別沾上粟粉，將蘿蔔糕炸至金黃，然後分別炸蟹殼及蟹身，用牛油爆香黑椒、葱段、乾葱，加雞湯，將蟹略煮後加糖、蠔油、生抽及老抽調味。最後加蘿蔔糕略煮，再加粟粉芡，灒花雕酒炒勻上碟。

蘿蔔糕食譜｜食剩蘿蔔糕點算好？大廚教整蘿蔔糕炒蟹 食剩年糕變氣炸酥皮拉絲年糕

#9 去鼠迎牛 牛文化、傳統習俗逐個數｜動物蘋台推介

踏入2021年，新年過後本周就跟大家談談跟牛隻相關的傳統文化習俗及冷知識。早於農耕社會時代，農民會將冬至當成牛隻的生日來感謝牠們在過去一年的付出。當日人們還會用樹葉包裹湯圓向牛餵食以表謝意。去到立春就有摸春牛的習俗，撫摸牛隻不同位置，所得的祝福亦不一樣。

牛年冷知識｜牛肚是牛瘤胃 金錢肚、牛栢葉是牛胃哪部位？ 新春摸牛頭有利兒孫事業運

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