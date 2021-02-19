曾志偉返TVB升呢做副總經理擔大旗，負責綜藝﹑音樂節目及製作，死敵余詠珊只是助理總經理，瞬間失勢，被踢出綜藝科，她老公何哲圖被踢出TVB附屬唱片公司星夢娛樂，將於今個月28日離任，向外闖發展其個人音樂事業，由何哲圖一手招攬嘅吳若希、菊梓喬、周柏豪、胡鴻鈞、譚嘉儀及鄭俊弘等，當初以為有靠山，時移勢易隨時變「孤兒仔」。

星夢「恩公」何哲圖落難，被迫開新公司另起爐灶，大難當前，各家自掃門前雪，吳若希一於懶理昨日在YouTube上載影片講明恨做「一姐」，而玄學家陳果齊兒子陳定幫為吳若希預測運程，被批這一年工作容易有轉變，稱她要轉工或轉公司，未知是否暗示她最好跟「恩公」何哲圖共同進退？

何哲圖於2013年把「星煥娛樂」變為「星夢娛樂」，成為TVB附屬唱片公司，壟斷所有無綫劇集歌曲，又霸佔TVB音樂節目安排心腹有份主持同唱歌，最離譜是《勁歌金曲頒獎禮》由星夢歌手做大贏家，得獎歌手上台攞獎都多謝Herman，難怪新官上場要改革。

搶做一姐「無懼世事變改」

吳若希近年一直被「星夢一姐」菊梓喬壓住，眼見「恩公」何哲圖敗走，吳若希當然發揮「無懼世事變改」的精神，陳定幫在節目中指吳若希桃花多，為圈中奇葩屬於「有名有利」的命格，吳若希亦自言21歲入行所有事都順風順水，在片中陳定幫都講明吳若希今年工作上容易有轉變，可能會轉工。

吳若希呆一呆，陳定幫補充：「轉公司。我唔知你要點樣轉，不過就意味指工作上有轉變，會有一個幾好嘅效果，而且幾爆。」吳若希就單刀直入問事業狀況：「講咗咁多年，其實我有冇機會做一姐。」陳定幫未有正面回答：「一姐呢家嘢，就真係…」吳若希即大叫：「喂呀！『典解』你咁嘅反應嘅！即係我做唔到一姐啦，我係唔係做唔到一姐呀？」陳定幫無奈地說：「睇吓你同邊個比，你喺屋企都係一姐。」

吳若希鍥而不捨繼續追問下，陳定幫尷尬說：「咁又唔係。應該話你可以做，不過就唔好故意去爭，會舒服好多，如果你刻意爭就會有反效果。」吳若希馬上說太好，因為她心態上一直沒想過去爭。

未來10年易肥

此外，陳定幫又指吳若希未來10年大運：「懶！這10年容易肥，真的個人會越嚟越懶，而且會有少少『褶褶地』嘅現象，自己獨處，唔係好願去見新朋友。頭嗰5年未得住，但後嗰5年就可以䟴䟴腳，同埋個人會越嚟越鍾意舒服、變懶、吃喝玩樂，你會將好多心機放喺屋企，你命格子女宮都旺。」吳若希承認最近不太愛外出，不過陳師傅指她這10年會有許多貴人，其實她應該去多認識新朋友，吳若希搞笑叫師傅介紹朋友給她。

叫老公結紮：生到驚

之後吳若希無厘頭問：「點解有啲人會講生完，小朋友會吸咗父母嘅運氣？」陳師傅一臉愕然：「當然唔會，嗰啲人都亂噏。」講到吳若希至少可以生３個或以上，吳若希自嘲是「豬乸命」，離奇提議老公做結紮手術，更問「明唔明咩都生到驚」。

講到佢同老公嘅愛情運，陳定幫話：「你會好睇佢唔順眼，其實又冇咩嘢，佢會就你。今年會有啲嘢好火，甚至指罵佢。」吳若希問佢會唔會有第二個，陳定幫：「唔會。」

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