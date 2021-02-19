港台風雨飄搖，政府今日公佈廣播處長梁家榮提前半年解約，職位由民政事務局副秘書長李百全接手；同日，再公佈檢討港台管治報告，指斥港台編輯「問責意識薄弱」。

報告又批評港台公共事務組開出第二類服務提供者合約（CAT II）的管理鬆散，不點名批評港台曾開出一份 CAT II合約予一名「眾所周知涉嫌干犯嚴重刑事罪行」的演員。由於港台公共事務組負責《頭條新聞》等節目，有傳媒估計報告不點名批評的演員是王宗堯，去年《頭條新聞》曾邀請王宗堯客串其中一集，分別扮演「怪醫」及「乾塘鏡」，該集節目討論醫護罷工、CSI口罩去向等。

王宗堯前年8月被控進入或逗留在會議廳範圍罪，其後被加控暴動罪。港台劇集《獅子山下 2020》臨時抽起王宗堯演出單元，今日報告再次不點名批評王，網民戥王宗堯不值，質疑報告未審先判、不支持政府不能拍劇等。有網民反問，演員黑名單是否終身制，質疑屢次危害道路安全的楊明、兩度漠視限聚令的授勳藝人陳百祥是否同樣永不錄用。

身在漩渦中心的王宗堯，對報告亦有所質疑，在Facebook轉貼報道反問：「唔係無罪假定咩2020年前？乜咁早就唔係行普通法啦。」他又透露今日有開工，做好演員工作，不會避世。對於報告今日狠批港台，王宗堯今日回覆《蘋果》時說：「前提係我係一個演員。基本上我已經覺得而家已經唔跟任何規矩or法律，只係清算。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！