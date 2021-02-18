香港戲院於昨日重開，位於堅尼地城的高先電影院亦揀同日開幕，戲院由高先電影老闆曾麗芬（Winnie）及三名股東合資3,000萬開設，旗下投資的電影《狂舞派3》也在昨日上映，導演黃修平及演員蔡瀚億（BabyJohn）、楊樂文（Lokman）及劉敬雯出席開幕禮。女主角顏卓靈因不在港未有到場，昨日她拍片在網上開live祝賀，更激動落淚說：「我冇辦法親身參與，好似《狂舞派3》開場嗰一幕。」又邊舉V邊喊說：「我咁樣影相好樣衰。」她更以視像通話參與開幕。

Lokman等報復消費

男主角BabyJohn表示本來預期在農曆年三十上映，但延期一周，令他可以陪伴家人過年，他說：「過年我玩遊戲到某個時候就會贏，相信呢齣戲都係，部戲終於可以上好期待。」他又指與戲中演員建立深厚友誼，之後會有新搞作。Lokman則說：「我都好耐冇入戲院，期待有報復式消費。」

阿澤：多謝高登先

老闆Winnie於開幕禮上感言表示︰「有一間戲院係我嘅心願，一直冇放棄。」她透露難得業主給予優惠租金支持︰「業主初時都冇諗住做戲院，佢將全幢外牆翻新美化社區，咁啱樓底高適合。」問到何時回本？她說：「暫時預六、七年，因為疫情要半入座率，我哋保守估算，期望放寬後可以加快回本。」戲院首日開業售票情況理想，售票處旁亦設「安心出行」二維碼讓觀眾使用。

身在台灣拍《尋找他媽的故事》的杜汶澤，前日已在fb預祝Winnie開戲院，他指一直游說對方合作搞網上本土電影，不過Winnie堅持「電影一定要喺戲院上」，阿澤留言：「我已經冇氣，佢呢份執着，亦說服咗我自己。等咗咁多年，佢哋終於有屬於自己嘅戲院。香港電影，以後就靠你喇！多謝高登先。」而移居外地的《十年》導演歐文傑、與Winnie合作過《狂舞派》監製陳心遙、專欄作家畢明及前DJ何嘉麗都在網上送祝福。