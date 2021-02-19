TVB上月宣佈邀請了曾志偉回巢，擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，負責綜藝及資訊娛樂，「死敵」余詠珊立即被削權，志偉首要任務當然是要收復失地，皆因近年大台的綜藝節目可謂「一蟹不如一蟹」，獨沽一味主打煮食節目，反而主打實況娛樂的ViuTV極速冒起，《全民造星》系列更將TVB打到落花流水，早前更宣佈在4月舉行首屆自家音樂頒獎禮「CHILL CLUB推介榜年度推介20/21」。

志偉會出甚麼招數對撼，暫時都是未知之數，不過ViuTV方面亦作出準備，趁着對手未有新作，下周一先一口氣推出兩個全新的綜藝節目，在晚上10時30分，播出由何啟華 （Dee）和陳海寧 （Isabella）主持的《家多咗個PET》，他們會協助四個育有小孩的家庭領養狗狗，見證小孩學習照顧狗狗的過程，阿Dee笑說：「我覺得自己好似有好大功德，做多啲好事，個人都靚仔啲！」

到了晚上11時，再播出由火火（李家榮）、MIRROR成員Alton（王智德）和Tiger（邱傲然）主持的《克服他她它》，每集邀請不同嘉賓分享各自恐懼的事物，找來心理學家和精神科醫生分析和提供解決方法。在第一、二集內，邀請MIRROR的Jer（柳應廷）和Anson Kong（江𤒹生）做嘉賓，為了克服畏高症，他們先到主題公園挑戰摩天輪，接着再挑戰高空繩網和獨木橋。Jer見到高空繩網已經表示緊張到肚痛：「呢啲嘢喺人玩嘅咩？」Anson Kong挑戰高空獨木橋時，緊張得不停大叫：「唔得喇！」他更一度只敢以小碎步前行。

《家務戰場》今晚將會播映大結局，6位被視為「世界級港女」的馬俊怡（Rose Ma）、邱晴、陳婉婷（Hebe）、貝依霖（Chantale）、伍詠詩及王頌茵（Kathy仔）將會分組成功清潔三間嚇破膽的污糟屋，在節目結束之前，她們回到大屋共度最後一晚後，Chantale期間忍不住向Rose Ma大吐苦水 :「有啲後悔參與拍攝節目，有咁Hell嘅任務，又要洗人哋間屋，又要洗抽油煙機，又要湊人哋個仔⋯⋯」 Chantale更揚言:「完咗呢個節目之後，一生都唔會再洗爐頭。」Rose Ma亦附和地說：「一生都唔會再洗廁所。」

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