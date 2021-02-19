現年41歲的歐倩怡（Cindy）當年憑《櫻桃小丸子》片尾曲《問題天天都多》唱到街知巷聞，在無綫拍攝旅遊特輯認識了郭晉安，2006年結婚後，育有一子一女，Cindy隨後淡出幕前專心相夫教子。

日前Cindy在社交平台上載戴四方帽的照片，開心宣佈成功以一級榮譽考獲食物及營養學榮譽理學士，但竟然遭到Haters攻擊，質疑她當年會考得5分仍可以讀大學，留言：「莫非老公有face」、「有人畀錢你慢慢實讀到！41歲唔得51歲都實得，一於再讀埋個博士先，阿旺你唔好咁快退休。」Cindy未有動氣，以正面態度回覆：「多謝大家有留意我，我真的用了很多時間心機去讀。」

事件反而引起前無綫新聞小花梁凱寧（Maggie）關注，替Cindy不值，在IG Story轉載Haters的留言後說：「抹殺別人嘅努力真係好簡單，好彩呢個世界仲有好多明白事理嘅人。多啲欣賞、少啲批評，呢個世界會美好好多，加油Cindy。」現年28歲的梁凱寧畢業於浸會大學傳理系，前年離開無綫新聞部主播崗位，曾為香港開電視主持節目《開嚟見我》，並在香港浸會大學傳理學院擔任客席講師，但她去年放下全職工作，再努力考進中大醫學院修讀碩士課程，與Cindy一樣好學不倦。

歐倩怡再進修體育及運動營養碩士

Cindy今日接受《蘋果》電話訪問，透露有先報讀基礎文憑課程，再進修營養學相關的高等文憑課程，今日的學士學位得來不易，她說：「我一直喺港大partime讀營養學，斷斷續續真係讀咗好多年，但其間我有去讀商科degree、又去城大讀心理學，仲學埋打鼓。因為好鍾意運動，現在再進修體育及運動營養碩士，畢業後可以做註冊運動營養師。」

Cindy自言現在是三棲發展，最近已簽約新公司，打算復出幕前演出，她說：「我而家好似打緊三份工，讀Master、入番娛樂圈，現在仲喺一個營養學家嘅實習生，生活好充實。」問到一對子女有沒有人照顧？Cindy說：「小朋友啲功課我都跟唔到，大仔13歲、細女10歲，佢哋都讀國際學校，英文仲叻過中文，所以喺屋企爸爸（郭晉安）都堅持『對住我要講中文』，哈哈。」

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