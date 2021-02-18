韓國男神宋仲基本月輪住推出新作，他夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN新劇《Vincenzo》將於明日首播，由於題材、人物角色設定新穎，所以被劇迷選為上半年最期待劇集，早前劇組公開了劇照及預告造勢，宋仲基型爆登場已掀起不少話題，而劇集已售出播映權給串流平台Netflix，到時香港劇迷亦可透過Netflix同步煲劇。

（一）製作費過億

《Vincenzo》由韓版《Good Doctor》、《金科長》的編劇朴才範執筆，據悉製作費達200億韓圜（約1.3億港元），由韓國CJ ENM旗下的知名製作公司Studio Dragon Corporation製作，而該公司曾製作《陽光先生》、《愛的迫降》等多齣人氣劇集，可見品質有一定保證。

（二）拋棄暖男形象

宋仲基劇中飾演的韓裔意大利人朴柱亨（音譯），其意大利名字為Vincenzo Cassano，劇集亦以此命名。朴柱亨是一個足智多謀又冷靜的黑手黨法律顧問（Consigliere），從小在意大利黑手黨中生活，所以作風都似足黑手黨般冷酷，但他卻是一個外冷內熱的人。不過觀乎宋仲基出道多年所演出的作品，加上其私下性格，暖男形象深入民心，而他今次挑戰演技首度飾演黑幫角色，化身冷酷律師，展現另一種魅力。

不過雖說劇集以意大利黑手黨作為背景，身為韓國人的宋仲基更是組織內負責談判的法律顧問，但據相關資料提及，在現實生活中，沒有意大利血統就不能成為黑手黨的正規組織成員，更遑論成為組織內的律師。

（三）全汝彬首擔正

《Vincenzo》作為宋仲基回歸公仔箱的新作，因此外界都相當關注，女主角全汝彬都一度引起熱議。現年31歲的全汝彬早於2015年憑韓片《姦臣：色誘天下》入行，初期以拍攝電影為主，但都是飾演配角，直到近年才憑《女高校生死了以後》、《浪漫的體質》等影視作品而為人認識，《Vincenzo》更是她首齣擔正的劇集，未知能否為她吸納海外fans。全汝彬飾演不管用任何手段都要達成目的的女律師洪車英，將與宋仲基聯手「以惡制惡」。

（四）澤演負責搞笑

男團2PM出身的澤演唱而優則演，他今次飾演留學返韓的律師樓實習生張俊宇，身形健壯看似十分man，但卻有一頭曲髮、天真笑容，顯得反差有可愛一面。澤演看似能幹卻是標準的麻煩精，經常製造混亂、闖禍，估計負責劇中的搞笑情節，而他在劇中似乎單戀全汝彬，因宋仲基的出現而激起了隱藏的勝負慾，疑預告兩人爭女。

（五）演技派綠葉加持

劇集不單止三位主演，還有劉在明、金汝真、郭東延及趙漢哲等演技派加持，劇迷已期待眾人同場鬥演技的場面。在《梨泰院Class》飾演「長家」會長的劉在明，就飾演全汝彬父親一角，是一位民間律師；多在劇中以慈母形象示人的金汝真，就化身為沒有血和淚、只求達成目標、檢察官出身的律師；年僅23歲的郭東延就飾演毫無罪惡意識、充滿鬥志的企業總裁，超班出演奸角與宋仲基對立。

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