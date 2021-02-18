時裝能夠作為一個國家的經濟支柱，自然有它自己的生態系統，新與舊需要不斷交替，才能令其發展生生不息，培養新血成為重要的一環。品牌也負起培訓的責任，在新時代之下，他們對行業都有不同的展望，有遠見的Jimmy Choo、Farfetch、Moncler等都與辦學團體合作開班、推出獎學金，甚至開學校，培育自己需要的人才之餘，亦可從他們的辦學理念和範疇上窺探行業未來的出路。

收生門檻頗高

鞋履品牌Jimmy Choo是每一代王妃的恩物，是紅地毯的時尚象徵，品牌的創辦人、馬來西亞華僑周仰傑深諳在疫情後，時尚喜好劇烈轉變，要在教育上作出改變來應對後疫情時代的遊戲規則，所以他宣佈在英國倫敦開設時裝學院JCA/London Fashion Academy。學院更得到英國政府支持，找來The University of West London為合作夥伴，提供三年本科及一年研究生的全日制課程，包括時裝設計和品牌創業學士學位、時裝設計和配飾學士學位等。

學校除了有專業的學科老師，還會請來各方時尚精英，為學生的研究、商業培訓項目和就業發展提供諮詢和指導。與傳統學院和大學相比，JCA/London Fashion Academy的優勢在於擁有豐富的時尚資源，學生除了能學習專業技能，還能學到建立品牌所需的知識，這是以往時裝設計師最欠缺。校方表明周仰傑將親自主持大師班課程，為學生提供個人指導，並利用自己的人脈和製造供應鏈渠道的資源幫助學生。收生門檻頗高，學費由9,250英鎊（約99,300萬港元）至24,000英鎊（約257,000港元）一年，首批學生少於100人。

Farfetch提供實習

英國網購平台Farfetch與著名時尚學府Central Saint Martins舉辦Fashion Foreword項目，項目主要為就讀時尚傳播三年制課程，且有經濟困難的學生提供資助。除了金錢資助，學生還有機會與Farfetch高層接觸，獲得專業諮詢和建議。項目將為二年級的學生提供實習計劃，為他們開展市場營銷活動的實戰機會，這個計劃還將與Farfetch在Dream Assembly業務加速器計劃中與初創企業的培育工作直接連繫，一方面為公司的巿場公關項目帶來更多人力物力，另一方面也為新一代時尚公關在全新的巿場環境中得到基本的實戰經驗。

近70年歷史的高端戶外服品牌Moncler，近年成功大革新成為年輕時尚品牌，歷史條件和現在的影響力，絕對有資格將成功秘訣傳授給有志投身潮流和出版業的年輕人。品牌與殿堂級的英國次文化雜誌《THE FACE》推出「FUTURE ACADEMY」創意項目，主要針對社會上少眾社群中20至25歲的年輕年人，向他們提供在Moncler米蘭總部和倫敦《THE FACE》總部的有薪實習的機會，並參加一個由行業KOL主持的訂製培訓，而其作品可在《THE FACE》雜誌上發佈。

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