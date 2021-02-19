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韓國人氣話題劇《Penthouse》的第二季終於今晚首播，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看《Penthouse》第一季及第二季，至於女星李智雅會否「翻生」回歸，成為劇迷及外界關注的焦點。而劇組於今日舉行線上發佈會谷劇，金素妍、Eugeun、嚴基俊、尹鐘焄、朴恩碩等齊人現身，當中金素妍以露肩造型搶晒鏡。

「沈秀蓮」已死

由於早前公開的劇本圍讀相、演員陣容中均沒有李智雅的身影，因此劇迷都大呼不能接受，不過韓媒《日間體育》今日有報道指，李智雅有出席第二季的劇本圍讀，將會在第二季的中段登場，但她並非以上季「沈秀蓮」的角色現身，是以另一身份登場，但基於劇情考量，所以劇組沒有刻意公開李智雅的新相。

金素妍露纖腰影新相

另外，李智雅及金素妍都憑劇而人氣急升，工作不斷，兩人先後為雜誌拍攝的新相於今日曝光。李智雅穿上禮服及西裝示人，展現不同風格；至於金素妍就露出纖腰，晒成熟女人味。

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