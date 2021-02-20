韓國近年不少網紅都活躍於YouTube及做直播主吸金，當中在韓國網站AfreecaTV更有不少直播主、BJ人氣爆燈，他們靠網上直播大搵真銀。近日一名美女BJ安可（音譯）在直播途中獲得價值20億韓圜（約1,410萬港元）的2千萬個氣球打賞，當中她直播時的表情由驚訝到失落，因而成為網民熱烈的討論對象。

如中六合彩

BJ安可日前做直播時，突然有一名fans向她送了2,055萬4,432個氣球打賞，由於氣球數量換算成現金的話，總值超過20億韓圜的鉅額，所以即時讓所有網民大吃一驚。而BJ安可自己看到氣球數量後，似乎都難以置信地睜大了眼睛，表示驚訝，並好久都未能說出話來，驚慌得眨了眨眼睛，十足十中了六合彩一樣。不過其後AfreecaTV方面作出更正，指是數量顯示的錯誤，令BJ安可即時失落得流下眼淚來。最後BJ安可更哭着說：「真煩人。」但還是為了其他觀眾於直播中認真跳舞，吸引了網民的視線。

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