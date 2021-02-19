向來愛出風頭的林作終於遇上天敵？！有「百億富三代」及「香港電競之父」之稱的鍾培生近日連番挑機林作，觸發了一場擂台隻揪事件。

林作日前於Facebook帖文稱需要為保險團隊籌100萬請人，不惜割愛出售名牌西裝；剛巧鍾培生近日接受傳媒訪問時又透露自己每年都會用100萬去回饋會員，金額不謀而合，林作在有關報道下留言：「抄我100萬？」結果惹怒鍾培生，隨即在IG Story點名向林作下戰書：「你咁想紅我幫你，我哋打一場，你贏咗我幫你找100萬，你輸咗我都比30萬你。」

事件連日發酵，林作又在IG貼出一張「鬆郁矇」的練拳照，寫下：「驚都未驚過，我打開！」之後再出Post稱需要眾籌70萬，如果成功：「到時，同佢死過！」但就未有留下收款方法。鍾培生又轉發林作的IG Story，改口：「港幣一百萬我輸贏都俾你，我而家book場搵製作同寫合約，你唔使講咁多廢話，你簽約唔好縮沙就ok。」

鍾培生提取100萬現金

今日凌晨，林作再度影片回應：「鍾培生先生，我諗過架喇，以下係我嘅答覆：我俾200萬港紙俾你，你俾我打一鑊。」鍾培生今午即拿着大叠「金牛」放上網：「林作呢度100萬你簽咗就係你嘅，我本身唔識你，你零誠信令我睇唔起你，唔該你唔好再抽我水，我唔想同你拉上任何關係。擂台面前人人平等，你要借我上位擂台見，我相信打得成，會係近年來香港人最開心嘅事，No bullshit let’s go。」不少網民「食花生」等睇戲，JW的男友、卓悅太子爺葉韋彤都有留言：「正！」而連登開post講賠率，另有網民發現同為12月23日生日，31歲的林作大鍾培生一年。

林作：諗緊諗緊

林作今日回覆《蘋果》表示仍在考慮中：「諗緊諗緊，佢趕我都冇用架，佢日日練，我哋冇練過，咁業餘，驚佢有味咩，係咪先。依家有幾個師傅（練拳）話想幫我搞，但我未答佢哋。」

鍾培生是富三代，祖父是華夏置業創辦人鍾江海，家有百億產業。鍾培生大學畢業後致力發展電競事業，現為香港電子競技體育總會主席，2017年公司估值逾億元，並於2018年以創辦人的身分入選福布斯亞洲《30位30歲以下精英》。鍾培生曾與無綫小花蔣家旻傳緋聞，但女方否認，仍是單身的鍾培生曾在訪問中透露擇偶條件要樣靚身材正，不求門當戶對，只望正經人家。熱愛打拳的鍾培生，曾拍片公開其豪宅內部，花園設有自家擂台，邀請過亞洲拳王潘啟情到訪家練拳，又曾參加業餘拳擊比賽。

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