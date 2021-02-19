被日媒封為「民主女神」的香港前眾志成員周庭，與日本網民同聲同氣，她從小喜歡日本動漫及文化，得到很多動漫迷認同，還得到藝能界人士支持，可惜受到玻璃心的大陸網民施壓，不少原本follow周庭的演藝人已取消追隨，目前仍有《我係小忌廉》動畫大師高田明美及現以千眼美子之名發展的《變態超人》女星清水富美加等無懼封殺，是少數繼續撐周庭的日本名人。

近日因人氣女聲優茅野愛衣參拜靖國神社鬧出「辱華」風波，連帶BL男神町田啟太也被翻曾到靖國神社的多年前舊賬，內地網民鬧得㷫起，一於殺一儆百，向曾「辱華」的日本藝人展開大清算，近期更蔓延到動漫界，有人發現《網球王子》的51歲聲優楠田敏之、舞台劇《網球王子》的25歲男星後藤大，兩人均在Twitter追隨周庭，內地網民揚言抵制兩人參與作品，結果後藤大在壓力下已取消關注，而楠田敏之則仍有追隨周庭。

2019年8月，日本著名配音員大塚明夫曾在Twitter留言「香港、台灣、加油」，隨即遭到大量五毛網軍攻擊，有人留言「干涉別國內政很快樂嗎」、「你的中國粉絲將為你的天真言論付出代價」，大塚慌忙寫道自己並非想煽動暴力，只希望替維護秩序的勇氣加油，但事件已火速傳到微博，令玻璃心網民狠心封殺。

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