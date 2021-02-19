曾志偉回TVB擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）主理節目進行大改革，死敵余詠珊立即被削權，雖然職銜仍是助理總經理，但她在大台的地位已今非昔比，將大權拱手相讓，現時全力協助李寶安推動業務發展。

余詠珊未削權前，除了負責大台網上直播及網購平台外，當日眼見ViuTV搞真人騷《全民造星III》有聲有色，於是她與老公何哲圖一手策劃《聲夢傳奇》對撼，安排15位參賽者接受唱歌及舞台訓練，為TVB星夢娛樂造出新星。

可惜今日有報道指《聲夢傳奇》隨時被腰斬，更淪為倉底貨，據知這個比賽節目原定下月7日周日晚播出，不過臨時被煞停，TVB決定由原先在周六晚播出的《流行經典50年》頂上，而周六晚則改播《尹光鬼馬笑不停演唱會》。

余詠珊回覆傳媒時承認收到《聲夢傳奇》延期通知，所有事情等曾志偉安排和決定，已經與她無關，她透露除了《聲夢》外，晚上10時半節目、大台網上直播及網購平台亦會under曾志偉。節目監製陳旭亮接受傳媒訪問時都承認節目「Hold住」，與此同時，有指曾志偉找來何麗全回TVB，近日他已與四大唱片公司會面，暫時情況樂觀。

對於《聲夢傳奇》播映無期，一眾參賽者則未回覆，他們的社交平台如常更新狀態，貼上吃喝玩樂的相片，不過今早在文凱婷、林沚羿、潘靜文、何晉樂和林智樂等人的IG限時動態上，不約而同地貼上清晨出海的相片，潘靜文稱等埋位，但未有透露更多詳情。

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