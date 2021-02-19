年初二（13日）因港台髮型師確診武漢肺炎，導致26人被列為密切接觸者而被送入隔離中心，當中包括節目主持潘杰寧、泰山（曾匡民）、前新聞主播鄭萃雯等。今日再有消息指，港台再多一名助理編導昨晚初步確診，「港台群組」需要隔離的人數有可能再增加。雖然一班主持入到竹篙灣隔離營後，不忘繼續做線上直播，讓外界了解他們的隔離生活。

昨晚泰山入營後第5日，在社交網與兩名同被送入竹篙灣隔離營的Groovy Buddies 樂隊成員Kenny和蛇仔明，透過網上直播夾band，泰山形容今次是「香港史上第一隊隔離營樂隊」。一開始泰山先介紹各人，表示他們都是港台群組而入營，同是是情人節（14日）當天入住。

他們還大談營內生活，蛇仔明表示非常好每天有三色雜豆吃，笑指這是營內特色，泰山還問：「我同你睇身形都知係食肉獸，你夠唔夠呀？」蛇仔明表示︰「唔係好夠。」泰山告知他可以叫兩份餐時，對方即展示兩個飯盒，三人笑到碌地，至於Kenny是素食者，故有自備一些食物。

泰山提到為何今次在隔離營開live夾band，全因他有一天聽到有人吹色士風（Saxophone）的音樂聲，後來知道是Kenny在練習，故靈機一觸開live夾Band。片中由Kenny吹色士風，而蛇仔明吹長號（trombone），泰山則負責唱歌演繹George Michael經典歌曲《Careless Whisper》（竹篙灣版）。

雖然三人夾Band只唱了一首歌，但引來不少網民勁讚，網民紛紛留言︰「 Encore！！ 勁好聽！可唔可以日日都表演」、「 Great show, very entertaining」、「冇夾都咁正…好好聽」、「泰山好嘢！唱得好好聽」、「三色兄！勁！勁到核爆」，就連商台主持及監製馮志豐都留言︰「隔離營都畀你變咗仙樂都，服咗你咯阿泰」。其實泰山唱歌好聽都有原因，事關歌唱老師曾路得是泰山的姑姐，難怪泰山唱得好過歌手。

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