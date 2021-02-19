楊明去年涉嫌酒後駕駛，被起訢「門窗玻璃透光度不足」、「拒絕提供血液樣本以作化驗」及「不小心駕駛」，下個月2號出庭，因此被網民稱其楊明立萬，加上藍界政見，使他吸納負評威力實在驚人，有他的存在隨時被認證為藍界自己友。

昨晚唐詩詠貼出相片表示開工3小時前，到鮑起靜家拜年，相中人有楊明、車婉婉和王君馨等，去年眾人一起拍劇《我家無難事》，今年相約拜年。網民未有趁新年流流留有餘地，旋即跟楊明開年，紛紛留言表示嫌棄楊明，「忽視唔到楊名立萬」、「XXX見到楊明即刻想unfollow」、「同枱食飯都影衰你﹗藍明不了」、「竟然同啲知法犯法嘅人做朋友」、「見到條罪犯明，就真的全年行衰運」等。

另有網民見早前涉酒醉的楊明，桌上有一個酒杯，估計他跟好友摸酒杯底，惹來網民反應，「記得唔好酒後駕駛」、「軟飯王又可以醉駕」、「又醉駕？唔驚，有阿蛇同啲利是錢幫補吓」、「醉駕唔改嘅人仲值得做朋友」等。

唐詩詠旋即轉移視線，今日再貼相，這次是擁着車婉婉兒子Justus Quinlan合照，他們更嘴對嘴錫，笑言「一睇就知今年桃花旺」，網民留言立即變回正常，更有人祝褔唐詩詠，「祝你今年搵到一個同他一樣咁Cute咁靚仔的人」，唐詩詠開心回應：「承你貴言！」

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