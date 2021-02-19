石詠莉（Sukie）去年獲老公鄧健泓（Patrick）支持開展獨立歌手之路，即使面對疫情仍堅持自資創作錄歌。近日Sukie推出新歌《100歲備忘錄》，原本想將自己與老公的經歷寫進歌內，但又怕令大家作嘔，便改寫為一段關係的相處之道，帶出珍惜相處中每一個笑容及動人時刻。

Patrick再度為太太執導MV，由最初想籌拍一部微電影MV，卻因預算超支而無奈放棄，改為Sukie在MV內以攝影師身份，用相機捕捉幾對嘉賓的相處動人時刻，嘉賓包括陳倩揚夫婦、鄧達智與丈夫Clement等，鏡頭中陳倩揚與鄧達智跟另一半非常溫馨甜蜜。Patrick最感激是他們一口答應並義務演出。

Sukie直言跟老公的的相處亦試過高低起跌：「之前同Patrick嘅關係曾經出現問題，當時有啲迷惘，自己就坐埋一邊思考，拎住手提電話慢慢重溫我哋嘅相。原來隨住時間過去，自己會唔記得兩個人之間嘅快樂同美好片段，睇我哋嘅相同經歷、行過嘅路，記起最初嘅初心，令我明白身邊嘅鄧生對我幾咁重要。就係呢個『備忘錄』令我哋繼續向前行。」她希望憑這首歌令到大家好好記得同珍惜兩個人開心的時間，令關係歷久常新。

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