曾參選港姐李亦喬（牛雜妹）父母在元朗苦心經營牛雜檔，日前她在網上留言吐苦水，指店舖被追討欠款6位數字欠租，不明所以。踏入牛年即官非纏身，過了一個憂慮的新年，今日她應邀到銅鑼灣為手機殼品牌店宣傳，聲淚俱下感觸講述爸爸苦況。

面對雙親除時失業被退休，牛雜妹現時最希望為舖頭拍攝一輯紀錄片，記載父母多年來努力：「17年來爸爸媽媽都自己落手落腳經營舖頭，每日做10幾個鐘。」面對現時租金問題，她說：「近兩年因運動和疫情影響生意，業主有代表律師，同我哋律師協商，之前曾經減租，舊年10月傾新租約時，就話我哋欠租6位數，具體幾多唔知道，但冇諗過突然間收到提告紙，之後大家就拒絕溝通，交咗比律師處理，排咗期下個月上庭。」

舖頭暫時去向未明，令牛雜妹及家人非常憂慮，並開始眼紅流淚：「父母同我都失眠咗好多日，舖頭對我來講感情深厚過屋企，由細到大都喺舖頭食飯，亦認識好多熟客，唔係有舖頭我都唔會叫『牛雜妹』，唔會有機會入行見到大家。」

盼傾掂數和平解決

舖頭至今仍然運作，對於欠款數字，牛雜妹說：「筆錢唔係畀唔到，但唔係細數目，爸爸年紀都大退休係OK，但退休唔想咁唔光彩下去做，老人家咁樣好唔開心。呢段期間大家都表現得好堅強，作為一個女要做嘅嘢就係搵律師處理事件。」雖然要鬧上法庭，但牛雜妹盼事件可以和平解決，或許和業主之間雙方有誤會。她暫時無意另起爐灶：「好多朋友都關心我，不過要慢慢再傾，舖頭係全家人嘅，有咩都要同屋企人商量。」

今日牛雜妹為店舖進行宣傳，她想用全家福或舖頭舊照訂製手機殼送給爸爸留為紀念，因為爸爸仍然使用舊式電話，稍後會教爸爸學習智能手機。

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