電影《狂舞派3》昨日終於在戲院上映，外界一直好奇為何作為續集電影，戲名不是《狂舞派２》，而是《狂舞派3》，對此疑問一直未有官方答案。

由游學修、許賢及蘇豪主理的YouTube頻道《試當真》，昨晚在《狂３》的首映禮後，於他們的頻道上載了一段名為《狂舞派２》的短片，該片是講述有投資者想開拍《狂》片的續集，而身為創作團隊之一的游學修，就在老闆面前力sell自己當此片主角，結果《狂2》難尾收場。

令人驚喜之處，《狂2》真的找回楊樂文（Lokman）、顏卓靈、Heyo等演出，連導演黃修平及蔡瀚億（BabyJohn）亦有份客串演出。除了找來原班人馬演出外，《狂2》片中亦有不少金句，如飾演電影投資者的許賢，說到想投資勵志青春跳舞電影時，客串演出的黃修平即說：「我哋而家應該就係喺呢個時候去探討一個題材，叫做唔好放棄年輕人。」之後另一創作人蘇豪又指應該加入「唱說」元素，令整齣電影的「嘻哈」感增加。

片尾部份，黃修平再次登場，與BabyJohn一同表示：「喺呢度我都想做個嚴正嘅聲明，《狂舞派2》嘅一切創作，係與本人完全冇關。而呢部戲嘅續集《狂舞派３》已經正式喺戲院上映，至於呢部戲嘅主角並唔係游學修。請大家支持返一套真正嘅港產片，多謝。」

游學修昨晚就在其個人IG上解釋《狂2》片的由來，他說：「有一日黃修平打畀我，佢乜都未講，我劈頭第一句就問佢，可唔可以畀我試當真拍《狂舞派2》。」他指導演考慮了兩秒便答應其要求。由得到導演首肯，以至創作、拍攝到上映《狂２》，游學修指對自己來說是個「歷史性時刻」，畢竟要遇上願意放手一搏的人並不容易，所以他大讚導演敢於創新及嘗試：「黃修平夠膽玩嘢直出『戲中戲世界觀』的第3集，搞到全世界搲晒頭。」文章尾段，游學修更有感而發的表示：「戲院重開之日，同時跨平台上映2、3集，而呢種創造力、行動力、膽識、熱誠，就係我相信嘅未來，多謝你哋。」

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