時裝能夠作為一個國家的經濟支柱，就有着它自己的生態系統，新與舊需要不斷交替才能令這個系統發展生生不息，培養新血成為重要的一環，不同崗位的專材作為行業內的齒輪以保持薪火相傳，各品牌取之於斯亦用之於斯，也負起培訓的責任，在新時代之下，他們對行業都有不同的展望，有遠見的品牌如Jimmy Choo、Zara、Farfetch、Moncler等都與辦學團體合作開班、推出獎學金，甚至開學校，培育自己需要的人材之餘，亦可以從他們的辦學理念和範疇上窺探行業未來的出路。

Farfetch x Central Saint Martins 公關培訓

英國網購平台Farfetch與著名時尚學府Central Saint Martins舉辦Fashion Foreword項目，項目主要為就讀時尚傳播三年制課程且有經濟困難的學生提供資助。除出金錢資助，學生還機會與Farfetch高層接觸，而可以就可持續性，包容性，多樣性和就業等問題獲得專業諮詢和建議。項目將會為二年級的學生提供實習計劃，為他們開展市場營銷活動的實戰機會，這個計劃還將與Farfetch的Dream Assembly計劃中幫助初創企業的培孕工作直接連繫，扶助新手創業。

Jimmy Choo 辦學

奢侈鞋履品牌Jimmy Choo是每一代王妃的恩物，是紅毯的時尚象徵，品牌的創辦人周仰傑，深諳在疫情後，時尚喜好劇烈轉變，務必要在教育上作出改變來應對後疫情時代的遊戲規則，所以他宣佈在英國倫敦開設時裝學院JCA/London Fashion Academy。學院更得到英國政府支持，找來The University of West London 為合作伙伴，提供3年本科以及1年研究生的全日制課程，包括時裝設計和品牌創業學士學位、時裝設計和配飾學士學位或設計和品牌創新碩士學位等。學校除了有專業的學科老師，還會請來各方時尚奇才精英，為學生的研究、商業培訓項目和就業發展提供諮詢和指導。與傳統學院和大學相比，JCA/London Fashion Academy的優勢在於擁有豐富的時尚資源，學生除了能學習的專業技能外，還能學到建立品牌所需的知識，這是以往時裝設計師最欠缺，學術、創意、專業技能、生意頭腦的全才才能在現今變幻無常的巿場環境下生存。校方表明周仰傑將親自主持大師班課程，為學生提供個人指導，並利用自己的人脈和製造供應鏈渠道的資源幫助學生。惟學校收生門檻頗高，歐洲學生一年學費為一萬多英鎊，國際學生再貴一倍，首批學生將少於100人。

Moncler x《THE FACE》潮人學堂

近70年歷史的高端戶外服品牌Moncler 近年成功革新成為年輕時尚品牌，歷史條件和其地位與影響力，絕對有資格將它成功的秘訣授於有志投身潮流和出版業的年輕人。品牌就夥拍殿堂級的英國次文化雜誌《The Face》推出名為「Future Academy」的創意項目。項目主要針對的對象為社會上的小眾，如有色人種、少數族裔群體、殘障人士、LGBTQ+等社群中20 至25歲的青年人，提供在米蘭Moncler總部和倫敦《The Face》總部學習網絡和出版的知識，當中更包括一個由KOL主持的訂制培訓課程，項目是類似學徒制的有薪實習，而「畢業作品」更可在《The Face》上發佈。

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