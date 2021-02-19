香港戲院終於重開，迪士尼與彼思最新動畫《靈魂奇遇記》（Soul）亦在本周正式上映，開畫首日票房有45.3萬，昨、今兩日均打入票房三甲，相信靠口碑及金球獎效應可進一步刺激票房。

《靈魂奇遇記》入圍第78屆金球獎（78th Golden Globe Awards）最佳動畫，最後五強還有《½的魔法》（Onward）、《Wolfwalkers》、《古魯家族2：霸器新時代》（The Croods: A New Age）及中美合拍片《飛奔去月球》（Over the Moon），《靈魂奇遇記》不僅被看高一線，更成為4月奧斯卡的最佳動畫大熱作之一。

《靈魂奇遇記》香港分別會以粵語版及英文版上映，請來鄭中基與王菀之負責配音。兩位歌手今次合作不忘大談人生觀，鄭中基、王菀之都覺得自己與角色有好多共通點，Ronald更認為今日唔知聽日事，他並不認同人生往往是「整定」，這點反而令他覺得人生很好玩，因為世事無絕對。

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