韓國天團BIGBANG前成員勝利前年爆出連串醜聞，由於他已入伍，案件已交到軍事法庭進行審訊。勝利涉及的案件今日繼續進行第10次審訊，當中涉輪姦被判監的鄭俊英亦會於下周五以證人身份出席勝利案件的第11次審訊，由於鄭俊英現時正在監獄服刑，所以目前法庭正與監獄方面協調日程，安排鄭俊英作為下次公審的證人。

公開楊賢碩短訊

而於今日的審訊中就爆出勝利曾涉嫌教唆對大型演藝企劃公司的職員施暴的事情，當中檢方出示的證據顯示，勝利於2015年12月30日在首爾江南一家酒吧內和朋友一起喝酒時，與開門的客人發生了口角。其後勝利向其聊天室的好友中告知了這一事，其事業拍檔劉仁錫即叫來有黑幫背景的人員在酒吧後巷對受害者進行辱罵、威脅等行為。檢方亦有在庭上公開酒吧外的閉路電視證據，而勝利在事件的第二日，更在聊天室內公開了前事務所YG前社長楊賢碩之間的短訊內容。而勝利方面則否認了有關施暴的指控。

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