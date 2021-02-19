梁朝偉和劉德華兩大影帝，繼《無間道III》之後，相隔18年再度合作新戲《金手指》，並由《無間道》金牌編劇莊文強執導及編劇，可說是《無間道》黃金組合重現，令人期待。

今日英皇電影公司宣佈，由導演莊文強繼《無雙》後，將開拍新作《金手指》找來梁朝偉、劉德華主演，其他演員還有蔡卓妍、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂等，陣容鼎盛，而明天將在戲院開發佈會。

其實去年10月，《蘋果》已率先報導莊文強的新作《金手指》，當時盛傳由梁朝偉夥拍謝霆鋒，而霆鋒經理人Mani（霍汶希）當時表示公司正籌備該項目，但演員方面尚未落實。不過今日英皇電影公司發出通告，演員方面未見謝霆鋒名字，反而變成劉德華的名字。至於《金》片是一部反貪動作片，製作成本達2億人民幣，將於中港兩地取景。故事講述80年代香港一間市值百億的上市公司，在幾年間從崛起到清盤，廉署總動員跨國追查15年，揭開商場黑暗一面。

其實梁朝偉和劉德華，同是電視台年代的五虎將，兩人除了早年在電視台合作拍劇外，電影的合作可謂寥寥可數，只有1991年的《中環英雄》及《五虎將之決裂》、1993年的《反斗馬騮》、2002年《無間道》、2003年《無間道III︰終極無間》，以及未有同場的1990年《阿飛正傳》。在2007年劉德華提議五虎再合體拍電影《兄弟》，可是當時有傳梁朝偉因片酬問題未能出演，最終只有四虎演出。

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