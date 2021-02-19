曾出演韓國人氣節目《無限挑戰》兼屬於男子組合Leessang成員的43歲Gill，早年多次涉酒駕引起爭議後淡出幕前，直到去年才亮相綜藝節目《Eye Contact》，並自爆已升呢做人夫及人父。

遭質疑害死吳仁惠

不過Gill近日再被爆是非，曾在Gill公司任職的製作人兼男歌手TANK，前日在個人YouTube上公開影片，爆料Gill像使喚奴隸一樣對待員工，不只沒有簽訂任何僱佣合約，又拖欠工資。TANK又爆料指Gill曾同時與四名女子交往，其中一名是去年疑自殺身亡的女星吳仁惠，更指對方自殺的理由是因為不堪忍受Gill的辱罵。TANK續指Gill有一次看到「國民妹妹」IU在唱他的歌，就向身邊人用粗口辱罵IU。

擬採取法律行動

相關爆料引起熱議，Gill立即發聲明否認TANK的指控，並指TANK捏造事實對他進行人身攻擊，將對TANK採取法律行動。TANK今日就相關影片再發聲，強調片中對Gill的指控屬實，但承認自己不應實名提及藝人，包括已故吳仁惠、IU等，因而向被提及的人道歉。

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