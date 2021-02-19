富豪生活令人嚮往，近期的真人騷劇集《璀璨帝國》中的角色個個都是名媛、闊太，身家億億聲，揮金如土的日常充滿娛樂性。而在富豪堆間較為低調的Chèrie Chan，是牛仔褲世家的後代，其土豪風格非常突出，Chèrie 和傢俬王國富二代男友Jessey Lee在情人日節當日設宴，招呼一眾《璀璨》好友，亦順道提前慶祝Chèrie的生日。

男友Jessey 當然大搞Gimmick氹老婆，Chèrie在IG 帖文感謝男友為她帶來驚喜。豪華派對當然是重點，場內所有佈置極盡心思，找來各美國名牌打造豪華的婚宴場地，兩人甜爆在七彩氣球和心形的花束間拍照留念，為凸顯Cherie 的身份，花店更以Mon Chèrie來命名花束。富豪宴客巨形蛋糕不能少，粉紅色的蛋糕塔頂有個后冠，明顯是要款待公主。食物相當中式，一道乳鴿全體的菜色還以為置身東莞。二人為每位客人準備了禮物，每位都有一袋Hermès，可見出手非常大方。

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