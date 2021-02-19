韓國女星朴信惠夥拍男星曹承佑主演的JTBC新劇《Sisyphus:the myth》於昨晚播出第二集，收視升至6.677%，繼續成為同時段收視冠軍，至於香港劇迷可於Netflix上追看。

遇神秘事件

承接上集，曹承佑收到可疑的行李箱，裏面竟裝有屬於哥哥的東西，當中的手機響起，傳來的男聲一連串的問題令曹承佑費解。之後接連發生神秘事件，曹承佑被警告不要找其哥哥，而行李箱內的相片菲林被沖曬後，發現全是曹承佑的相，但拍攝時間都十分奇怪，全是未來發生的事，包括他與朴信惠的婚照。

哥哥疑生還

曹承佑不理警告繼續找哥哥，透過遺骨進行基因檢查，結果顯示發現99.9%不一致，即其哥哥可能仍生還。曹承佑又去到哥哥準備的「量子定時」的研究室，被管制局的人捉走，並被帶到哥哥拍攝的照片中曾出現的釜山會議廳。而朴信惠為了找到曹承佑，繼續孤軍作戰，動作俐落的連場打戲獲劇迷大讚。雖然朴信惠在打鬥中受傷，但她仍沒有放棄繼續前往火車站，預告她與曹承佑之後可能會遇上危機。

IG晒花絮

另外，朴信惠昨日在IG公開拍攝《Sisyphus:the myth》的花絮片，她站在火車頂上準備拍攝，並留言寫道：「雖然假裝泰然自若，但火車上的高度隱約有些可怕。」展現私下可愛一面。

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