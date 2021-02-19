美國華裔設計師Alexander Wang上年年尾被英國男模Owen Mooney公開指控於派對上遭對方性侵，Alexander Wang 一方發出聲明指事件毫無根據，更不排除會以法律途徑追究「造謠者」，控方稱事件已得到著名的維權律師Lisa Bloom跟進和處理，豈料日前再有受害人供出更多罪狀。

性侵事情一直沒有平息，Lisa Bloom表示事件的受害者已增至10人，當中包括30歲的造型師David Casavant，日前他向媒體公開其惡行，指四年前在夜店消遣，見王大仁走近他，未幾遭脫下褲子和內褲。Casavant 稱當時自己喝得酩酊大醉而未有作出防備，不過有朋友可以作証。Casavant 選擇不再沉默和表明自己的身份以增加公信力，惟王大仁的律師繼續否認事件。「時尚糾察」Diet Prada 在IG上帖出相關的報導以聲援受害人，不少人留言抵制王大仁，罷買其設計，呼籲百貨公司不要再售賣Alexander Wang的服飾。雙方都未就事件進入司法訴訟程序。Alexander Wang的個人社交平台和同名品牌賬號在醜聞公開後已停止一切留言功能，追蹤人數一度大幅減少，而個多月來都沒有更新，在農曆新年其間只在品牌的賬號中帖上新年祝賀順道推銷。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！