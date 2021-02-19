武漢肺炎疫情令各行各業大受打擊，當中電影業界受重創，戲院三度被勒令停業，對於港府抗疫措施朝令夕改，確是玩謝業界，亦打亂新片上映日期。昨日戲院重開，結束78日停業期，不少市民購票睇戲，有些人選擇掃「安心出行」二維碼進場，而較多人則選擇索取「香港戲院商會告示」表格填寫資料。

年初七戲院重開打頭陣有港產片《狂舞派3》、動畫《靈魂奇遇記》及劉德華主演的《拆彈專家2》、《熱血合唱團》等，還有DC超級英雄片《神奇女俠1984》、人氣動畫《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》、本地薑系列《逃獄兄弟》、《阿索的故事》，台灣過江龍《親愛的房客》、《消失的情人節》等率先上映。

昨日上映單日總票房超過300萬元，比起三個月前停院前一日超出起碼100萬元，可想而知餓戲近3個月的觀眾有多渴望到戲院觀賞電影，當中劉德華的《拆彈專家2》更成為開畫兼單日票房冠軍，首日上映單日票房117萬元，緊隨就是《神奇女俠1984》，單日票房81.4萬元，屈居第三是動畫《靈魂奇遇記》，單日票房45.3萬元，而港產片《狂舞派3》單日票房31.6萬元排第四。此外，人氣之選《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》昨天單日票房21.4萬元，累計票房達2,931萬元。

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