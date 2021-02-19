肥姐沈殿霞於13年前不敵肝癌而撒手人寰，遺下愛女鄭欣宜（Joyce）。與媽咪相處短短20年時光，Joyce銘記跟媽咪及婆婆的一點一滴，每逢紀念日子都會以文字在社交平台悼念。

今日是肥姐逝世13周年，Joyce於社交平台分享一張中學畢業典禮的相片，「13年前我許下一個承諾：『我會爭氣、我會乖，我會努力做一個有用嘅人。』」Joyce細訴中學時期的舊事，直認當時放學只顧玩，又經常欠交功課，但成績總有80幾分，原因是她自知有小聰明。

「嗱～既然你唔鍾意做功課，上堂時你就一定要留心聽老師講乜，同埋一定要Take Notes呀」，可惜這種靠小聰明的方法維持不到一年，分數便由80幾分，跌至60幾分，她指學校考試低過67分便不合格，而她應該考到剛好68分的成績。

靠字條訴心事

成績下滑，結果令媽咪憂心忡忡，Joyce憶起跟媽咪一段往事：「由細到大佢都畀好多自由空間我。從來喺讀書方面都好信任我會乖會鞭策自己。佢喺香港工作，我喺加拿大讀書。Grade 11那年，佢突然暫停所有工作，飛返嚟話要陪我⋯就係呢一年我學業開始退步。」

「記得佢見到我啲分數時，佢冇打個、佢冇鬧我。我見到嘅反而係佢對自己嘅失望。她好似喺度怪責自己『點解唔攞多啲時間出嚟去鞭策自己個女讀書讀好啲』。佢只係細細聲同我講咗一句『你要靠呢啲分數考大學㗎……』當時見到佢咁失望，我真係寧願佢鬧我、打我。」

她記得當年母女之間不懂用說話講心事，只靠寫字條傾訴心事，「第二朝我將我寫嘅字條交畀佢。內容類似係『對不起，我一定會喺畢業中學時上到Honour roll。』」自此，她開始努力做功課、溫書，到畢業時真的做到Honour Roll Student。

肥姐教誨：要有頭有尾

Joyce寫下媽咪教她的一句話「做人要有頭有尾，講得出就要做得到」，同時提到關於自己在13年前許下嘅承諾，「我冇特別爭氣，我冇特別乖……仲好似越來越唔聽話……我亦唔覺得我做到一個有用嘅人……但我一定有努力。I’m trying.. I’m on my way there...你教我的，我都記得。請放心！」

其實Joyce多年來在演藝事業上，不論是唱歌、跳舞及演戲所投放的心血是有目共睹。肥姐生前留下約6000萬的遺產，有指肥姐當年立下遺囑，指Joyce必須到35歲後才能動用及支配這筆遺產，希望女兒能努力工作，學習自立。

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