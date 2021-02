肥姐沈殿霞於13年前不敵肝癌而撒手人寰,遺下愛女鄭欣宜(Joyce)。與媽咪相處短短20年時光,Joyce銘記跟媽咪及婆婆的一點一滴,每逢紀念日子都會以文字在社交平台悼念。

今日是肥姐逝世13周年,Joyce於社交平台分享一張中學畢業典禮的相片,「13年前我許下一個承諾:『我會爭氣、我會乖,我會努力做一個有用嘅人。』」Joyce細訴中學時期的舊事,直認當時放學只顧玩,又經常欠交功課,但成績總有80幾分,原因是她自知有小聰明。

「嗱~既然你唔鍾意做功課,上堂時你就一定要留心聽老師講乜,同埋一定要Take Notes呀」,可惜這種靠小聰明的方法維持不到一年,分數便由80幾分,跌至60幾分,她指學校考試低過67分便不合格,而她應該考到剛好68分的成績。

靠字條訴心事

成績下滑,結果令媽咪憂心忡忡,Joyce憶起跟媽咪一段往事:「由細到大佢都畀好多自由空間我。從來喺讀書方面都好信任我會乖會鞭策自己。佢喺香港工作,我喺加拿大讀書。Grade 11那年,佢突然暫停所有工作,飛返嚟話要陪我⋯就係呢一年我學業開始退步。」

「記得佢見到我啲分數時,佢冇打個、佢冇鬧我。我見到嘅反而係佢對自己嘅失望。她好似喺度怪責自己『點解唔攞多啲時間出嚟去鞭策自己個女讀書讀好啲』。佢只係細細聲同我講咗一句『你要靠呢啲分數考大學㗎……』當時見到佢咁失望,我真係寧願佢鬧我、打我。」

她記得當年母女之間不懂用說話講心事,只靠寫字條傾訴心事,「第二朝我將我寫嘅字條交畀佢。內容類似係『對不起,我一定會喺畢業中學時上到Honour roll。』」自此,她開始努力做功課、溫書,到畢業時真的做到Honour Roll Student。

肥姐教誨:要有頭有尾

Joyce寫下媽咪教她的一句話「做人要有頭有尾,講得出就要做得到」,同時提到關於自己在13年前許下嘅承諾,「我冇特別爭氣,我冇特別乖……仲好似越來越唔聽話……我亦唔覺得我做到一個有用嘅人……但我一定有努力。I’m trying.. I’m on my way there...你教我的,我都記得。請放心!」

其實Joyce多年來在演藝事業上,不論是唱歌、跳舞及演戲所投放的心血是有目共睹。肥姐生前留下約6000萬的遺產,有指肥姐當年立下遺囑,指Joyce必須到35歲後才能動用及支配這筆遺產,希望女兒能努力工作,學習自立。

