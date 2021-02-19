繼續受疫情影響，秋冬2021系列的紐約時裝周改名為「The American Collections Calendar」，大部份品牌集中於網上發佈，但依然有驚喜。美國副總統賀錦麗繼女Ella Emhoff首次登上runway，好評如潮； alice + olivia與《花邊教主》（Gossip Girl）造型師Eric Daman合作，為紐約注入新生命。

21歲的Ella Emhoff自亮相總統宣誓就職禮後人氣急升，Instagram粉絲數目在一周時間，由5萬急增至超過30萬，隨即被頂級模特兒公司IMG models睇中，簽約成為Gigi Hadid的小師妹，加盟短短不足一個月已經有job接，日前Ella驚喜現身紐約時裝周，為Proenza Schouler獻出處女騷。

Ella直言騷前一晚緊張到睡不着，保留了標誌性的蓬鬆捲髮和佩戴幼框眼鏡，她為Proenza Schouler 秋冬2021系列示範了毛毛領飾長外套、樽領印花上衣搭配皮革大褸和西裝套裝3個造型，全和她平日的繽紛藝術家形象有點不一樣，但仍然有種7、80年代的復古中性feel，catwalk亦行得有板有眼，最後凝望鏡頭，張力十足。

而正在紐約帕森設計學院 （Parsons School of Design）主修紡織，立志成為設計師的Ella，本身都是平權、多元性別的活躍分子，最近更和兩個非牟利團體合作，將自己設計的針織長褲當成捐款抽獎的禮物，非常有心。

另一邊廂，alice + olivia同樣選擇網上發佈，以New Yorker最愛及最懷念的派對為主題，帶來多款禮服裙和晚裝長裙的設計，浪漫優雅又帶點型格氣息；並與原版及新版《花邊教主》的造型師Eric Daman合作，一系列格紋套裝、粗花呢外套及扇貝形喱士衣領的設計，勾勒出上東城（Upper East Side）的經典style。另外，受人氣Netflix英劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）影響，水晶和珍珠、高腰剪裁、束腰緊身上衣及薄薄的泡泡袖等設計亦貫穿秋冬系列，藉此向攝政時期的風格致敬，重現追求奢華的紐約生活。

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