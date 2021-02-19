韓國38歲型男玄彬於今年元旦日認戀《愛的迫降》拍檔孫藝珍，愛情、事業兩得意，除了即將開拍的電影《秘密任務2》外，廣告代言、雜誌訪問忙過不停。

滿意操肌成果

玄彬早前以運動look拍攝雜誌《GQ Korea》新相，大晒麒麟臂，而相關的訪問亦於今日曝光，據悉拍攝當日，玄彬的確拿着器材邊做運動邊拍攝，他亦笑言運動量很大，隨後他又指自己特別喜歡用啞鈴操肌，對於自己的闊膊頭都相當滿意。

提起《愛的迫降》熱潮持續，日本甚至有相關的展覽，玄彬感謝fans的喜愛，亦指因疫情無法跟fans見面而感到可惜。對於年紀，玄彬坦言：「總以為踏入3字頭就會有很大變化，但其實都沒有太大分別，只是在人際關係及工作方面多了一些從容和包容、接受某種情況的範圍變寬了。」對於愛情，玄彬亦指：「雖說不能沒有，但要守護也不容易，我現在仍努力守護中。」似乎暗地裏提起女友孫藝珍。

暗示與允兒有感情線

玄彬於《秘密任務2》飾演北韓刑警任鐵零一角，他指想表現出角色與第一集中有所不同，因此苦惱該如何演出。由於《秘密任務2》及《愛的迫降》都以南北韓為背景，玄彬亦被問起女友孫藝珍及拍檔允兒，笑言：「假如任鐵零在南韓遇上尹世理（《愛的迫降》孫藝珍角色）？當然不行，任鐵零要遇上敏英（《秘密任務》允兒角色）才行。」

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